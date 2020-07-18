В Китае мужчина поймал выпавшего с пятого этажа ребенка: видео

История, которая должна еще раз напомнить родителям, как опасно оставлять детей одних в квартире с открытыми окнами, произошла в китайской провинции Цзянсу. Там маленький мальчик, будучи без присмотра, выбрался через окно на короб кондиционера на стене дома на уровне пятого этажа.

Соседи, увидевшие это, соорудили внизу нечто вроде батута из одеял и подушек. Но расчет одного из них оказался точнее - он просто встал точно под кондиционером и ждал.

Сорвавшийся ребенок приземлился к нему на руки. Малыш не пострадал, а вот спаситель получил серьезную травму руки. Судя по опубликованным в Сети кадрам, ему пришлось накладывать гипс.