Ученые рассказали, могут ли комары переносить коронавирус
Специалисты выяснили, что SARS-CoV-2 не может самовоспроизводиться в комарах.
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Укусы комаров не могут стать источником заражения человека коронавирусом. К такому выводу пришла международная группа ученых по результатам проведенных исследований.
«Мы установили, что даже при экстремальных условиях SARS-CoV-2 не может самовоспроизводиться в комарах. Таким образом, вирус нельзя передать человеку даже в том маловероятном случае, когда комар сперва кусает носителя вируса», - приводит Scientific Reports заключение экспертов.
Ранее к аналогичному выводу пришли специалисты из Италии. Проведенные ими опыты указали на тот факт, что кровь, поглощенная животным, даже будучи зараженной, не могла распространять COVID-19 из-за неспособности к размножению.