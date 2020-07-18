Ученые рассказали, могут ли комары переносить коронавирус

Ранее к аналогичному выводу пришли специалисты из Италии. Проведенные ими опыты указали на тот факт, что кровь, поглощенная животным, даже будучи зараженной, не могла распространять COVID-19 из-за неспособности к размножению.

«Мы установили, что даже при экстремальных условиях SARS-CoV-2 не может самовоспроизводиться в комарах. Таким образом, вирус нельзя передать человеку даже в том маловероятном случае, когда комар сперва кусает носителя вируса», - приводит Scientific Reports заключение экспертов.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.