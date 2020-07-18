Неравная борьба: в Башкирии пожарные вручную борются с охватившим леса пламенем

Из-за того, что большая часть очагов находятся в недоступной для крупных машин местности, работать спасателям приходится вручную - лопатами и помпами. У населенных пунктов, находящихся в опасной близости к огню, выставлены пожарные посты.

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