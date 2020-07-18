Неравная борьба: в Башкирии пожарные вручную борются с охватившим леса пламенем
На месте работают 250 спасателей и 60 единиц техники.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ҠОРОЛТАЙ КУРУЛТАЙ vk
В Башкирии остаются три очага лесных пожаров, два специалистам экстренных служб удалось ликвидировать. На месте работают 250 спасателей и 60 единиц техники.
Непрерывная борьба с огнем идет уже вторые сутки, пламенем охвачено около 160 гектаров леса. Угроза распространения огня сохраняется.
Из-за того, что большая часть очагов находятся в недоступной для крупных машин местности, работать спасателям приходится вручную - лопатами и помпами. У населенных пунктов, находящихся в опасной близости к огню, выставлены пожарные посты.
По данным местных властей, лес вспыхнул из-за аномально жаркой погоды.