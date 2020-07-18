Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В ООН предложили заключить новый общественный договор на фоне пандемии коронавируса

Роман Захаров
18:19 18.07.2020
Антониу Гутерреш считает, что новый договор внутри общества позволит молодежи жить в достойных условиях, обеспечит женщинам те же перспективы и возможности, что и мужчинам, защитит больных, уязвимых и представителей разных меньшинств.
В ООН предложили заключить новый общественный договор на фоне пандемии коронавируса
© Фото: Ajith Perera, XinHua, Globallookpress

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил заключить новый общественный договор, чтобы построить более равноправный мир, на фоне пандемии COVID-19.

«COVID-19 — это трагедия для всего человечества. Но она также дает нам редкий шанс. Возможность построить более равноправный и устойчивый мир», - сказал он по видеосвязи в рамках лекции в память о борце с режимом апартеида на юге Африки Нельсоне Манделе.

Гутерреш отметил, что реагирование на пандемию и на предшествовавшее ей повсеместное недовольство должно основываться на новом общественном договоре и новом глобальном договоре, которые создают равные возможности для всех и обеспечивают уважение прав и свобод каждого.

Генсек Организации считает, что новый договор внутри общества позволит молодым людям жить в достойных условиях, обеспечит женщинам те же перспективы и возможности, что и мужчинам, защитит больных, уязвимых и представителей разных меньшинств.

По его мнению, основными факторами, открывающими и уравнивающими возможности, должны стать образование и цифровые технологии. Также он считает, что правительства обязаны уделять приоритетное внимание равному доступу, от обучения в раннем возрасте до непрерывного образования.

Антониу Гутерреш подчеркнул, что для обеспечения качественного образования для всех, нужно к 2030 году более чем в два раза увеличить расходы на образовательную сферу в странах с низким и средним уровнем дохода, доведя их до 3 триллионов долларов в год. Он также предположил, что регулирование рынка труда в сочетании с конструктивным диалогом между работодателями и трудящимися может улучшить оплату и условия труда.

Кроме того, генсек Организации Объединенных Наций сообщил, что мировая политико-экономическая система не в состоянии обеспечить жизненно важные глобальные общественные блага, такие как общественное здравоохранение, действия по борьбе с изменением климата, устойчивое развитие и мир.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата18.07.2020, 11:32
Мишустин подписал постановление о введении электронных трудовых книжек
Дата18.07.2020, 18:57
Десятки тысяч единиц техники, сотни самолетов и кораблей: как в России проходит внезапная проверка Вооруженных сил
Дата18.07.2020, 17:40
«Вписала себя в историю»: Траньков рассказал о погибшей фигуристке Александровской
Дата16.07.2020, 12:15
В ОАК пообещали сохранить бренды «Сухой» и «МиГ» после их объединения в один дивизион
Дата17.07.2020, 10:13
СК опроверг версию об уничтожении тел членов семьи Романовых кислотой
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
19:21 В стране и мире
Ученые рассказали, могут ли комары переносить коронавирус
18:19 В стране и мире
В ООН предложили заключить новый общественный договор на фоне пандемии коронавируса
12:33 В стране и мире
В России за сутки зафиксировали 6234 новых случая заражения коронавирусом
07:17 В стране и мире
В Ассоциации туроператоров назвали сроки восстановления отрасли
07:00 Армия
Видео
В Кызыле стартовало строительство медцентра Минобороны РФ
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
17:40 Спорт
Видео
«Вписала себя в историю»: Траньков рассказал о погибшей фигуристке Александровской
13:41 Спорт
Видео
Нина Мозер прокомментировала гибель спортсменки Александровской
13:17 В стране и мире
Варвара Караулова вышла замуж
10:50 В стране и мире
Видео
«Незачем было медали у ветеранов забирать»: дочь создателя Т-34 рассказала об инциденте на украинской границе
10:24 В стране и мире
Видео
На западе Франции загорелся собор XV века: видео
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Варвара Караулова вышла замуж
Видео
Потерявшая зуб в прямом эфире украинская ведущая объяснила произошедшее
Видео
Успокаивающий спасенного ребенка сотрудник МЧС стал героем соцсетей: видео
Видео
Диетолог назвала лучшее мясо для шашлыка
Анатомия обмана: названы способы разоблачения телефонных мошенников
Видео
Резьба по дереву, прогулки по горам и рыбалка: как проводит отпуск Сергей Шойгу
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.