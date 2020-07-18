В ООН предложили заключить новый общественный договор на фоне пандемии коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил заключить новый общественный договор, чтобы построить более равноправный мир, на фоне пандемии COVID-19.

«COVID-19 — это трагедия для всего человечества. Но она также дает нам редкий шанс. Возможность построить более равноправный и устойчивый мир», - сказал он по видеосвязи в рамках лекции в память о борце с режимом апартеида на юге Африки Нельсоне Манделе.

Гутерреш отметил, что реагирование на пандемию и на предшествовавшее ей повсеместное недовольство должно основываться на новом общественном договоре и новом глобальном договоре, которые создают равные возможности для всех и обеспечивают уважение прав и свобод каждого.

Генсек Организации считает, что новый договор внутри общества позволит молодым людям жить в достойных условиях, обеспечит женщинам те же перспективы и возможности, что и мужчинам, защитит больных, уязвимых и представителей разных меньшинств.

По его мнению, основными факторами, открывающими и уравнивающими возможности, должны стать образование и цифровые технологии. Также он считает, что правительства обязаны уделять приоритетное внимание равному доступу, от обучения в раннем возрасте до непрерывного образования.

Антониу Гутерреш подчеркнул, что для обеспечения качественного образования для всех, нужно к 2030 году более чем в два раза увеличить расходы на образовательную сферу в странах с низким и средним уровнем дохода, доведя их до 3 триллионов долларов в год. Он также предположил, что регулирование рынка труда в сочетании с конструктивным диалогом между работодателями и трудящимися может улучшить оплату и условия труда.

Кроме того, генсек Организации Объединенных Наций сообщил, что мировая политико-экономическая система не в состоянии обеспечить жизненно важные глобальные общественные блага, такие как общественное здравоохранение, действия по борьбе с изменением климата, устойчивое развитие и мир.