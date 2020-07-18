Видео с умоляющей о воде белкой стало вирусным в Сети

В Индии страдающая от жажды белка попросила воды у прохожего. Ролик разместил в Twitter сотрудник службы охраны лесов Сюзант Нанда.

На видеозаписи зверек становится на задние лапы перед человеком с бутылкой воды, а передние протягивает к нему. После она выпивает всю воду из предложенной ей бутылки.

Видео набрало более полумиллиона просмотров и около десяти тысяч ретвитов. В комментариях пользователи пожалели животное, так как его поведение свидетельствует о том, что оно не может добыть чистую воду в природе. Некоторые рассказали, что специально расставляют у своих домой горшки, чтобы животные и птицы могли утолить жажду.