Горящие деревья и стена черного дыма: опубликовано видео крупного пожара в Башкирском государственном природном заповеднике

В Бурзянском районе Башкирии из-за пожара, вспыхнувшего на территории Башкирского государственного природного заповедника, ввели режим ЧС. Об этом говорится в сообщении регионального Минлесхоза.

«На территории Башкирского государственного природного заповедника в настоящее время природными пожарами охвачено 172 гектара лесов», – уточнили в ведомстве.

Как сообщили в МЧС, к ликвидации огня привлечены 233 человека и 63 единицы техники. К настоящему моменту из пяти очагов горения в Бурзянском районе, два локализовано.

© yakupova_gulnazka, Instagram

По информации местных властей, к борьбе со стихией привлечены более ста волонтеров.

© yakupova_gulnazka, Instagram

В Сети уже появились ролики, снятые на месте ЧП. На кадрах видны охваченные огнем деревья и массивная стена черного дыма, устремляющаяся в небо.