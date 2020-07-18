Горящие деревья и стена черного дыма: опубликовано видео крупного пожара в Башкирском государственном природном заповеднике
На территории заповедника в настоящий момент огнем охвачено более 170 гектаров леса.
© Видео: yakupova_gulnazka, Instagram © Фото: yakupova_gulnazka, Instagram
В Бурзянском районе Башкирии из-за пожара, вспыхнувшего на территории Башкирского государственного природного заповедника, ввели режим ЧС. Об этом говорится в сообщении регионального Минлесхоза.
«На территории Башкирского государственного природного заповедника в настоящее время природными пожарами охвачено 172 гектара лесов», – уточнили в ведомстве.
Как сообщили в МЧС, к ликвидации огня привлечены 233 человека и 63 единицы техники. К настоящему моменту из пяти очагов горения в Бурзянском районе, два локализовано.
По информации местных властей, к борьбе со стихией привлечены более ста волонтеров.
В Сети уже появились ролики, снятые на месте ЧП. На кадрах видны охваченные огнем деревья и массивная стена черного дыма, устремляющаяся в небо.