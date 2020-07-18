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Пробки, затопленные дома и поврежденные машины: какой урон нанесла стихия югу России

Роман Захаров
Анастасия Фириченкова
15:05 18.07.2020
Мощные ливни обрушились на южные регионы России, из-за чего сильно пострадал Ставропольский край, Ростов-на-Дону и Дагестан.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Ставропольский край приходит в себя после мощных ливней. В регионе подтоплены сотни домов: канализационная система не справилась и вода хлынула во дворы. Кроме того, из-за большого количества осадков частично затопило региональную трассу. На дороге введены ограничения движения автомобилей.

Аварийные бригады работают и на пункте управления шлюзами местной оросительной системы. От удара молнии вышла из строя электроника, которая управляет потоками воды в каналах.

В Ростове-на-Дону прокуратура проверяет, насколько хорошо подготовились к удару непогоды городские власти. В мегаполисе накануне выпало около половины месячной нормы осадков, затопило дома, улицы и машины. Сейчас, когда вода ушла, люди сами наводят порядок в своих дворах, а сотням автовладельцев предстоит дорогостоящий ремонт: стихия сильно повредила машины.

Много работы предстоит и дорожным службам Дагестана. Вызванные дождями селевые потоки снесли дорожное полотно. Из-за непогоды в некоторых районах региона сильно затруднено дорожное движение.

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