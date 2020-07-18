Ученые назвали самый ранний симптом COVID-19

Группе испанских ученых удалось обнаружить один из самых ранних симптомов развивающейся коронавирусной инфекции. По результатам обследования 21 пациента, ученые пришли к выводу, что это энантема в ротовой полости – сильная сыпь на слизистой.

В исследовательских работах принимали участие пациенты в возрасте от 49 до 60 лет, пишет журнал JAMA Dermatology. Вместе с тем, ученые напоминают, что сильная сыпь на коже проявлялась у многих инфицированных в Италии, где ситуация с коронавирусной инфекцией была одной из самых тяжелых в Европе.

На 17 июля, в мире зафиксировано свыше 14 млн. случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 595,4 тысяч человек скончались от COVID-19, еще 8,3 млн. пациентов полностью выздоровели и были выписаны.