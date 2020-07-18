СК РФ организовал проверку после затопления судна в Москве-реке

Следствие устанавливает обстоятельства затопления судна в подмосковном Красногорске. Об этом рассказала старший помощник главы Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.

По ее словам, сейчас сотрудникам Следственного комитета известно, что затонул частный буксир, пришвартованный к пирсу. Также она сообщила, что из-за утечки топлива на поверхности воды образовалось «радужное пятно».

«Организована доследственная проверка по факту затопления буксира в акватории Москвы-реки и розлива дизельного топлива», - отметила Марковская.

Представитель Следственного комитета добавила, что процессуальное решение примут по результатам проведенной проверки, передает РИА Новости.

Ранее в МЧС сообщили, что двадцатиметровое судно затонуло в подмосковном Красногорске. В экстренном ведомстве также рассказали об утечке дизельного топлива в Москву-реку.

В Сети появились видео, на котором запечатлено бензиновое пятно, плывущее по Москве-реке. По всей видимости, это последствия затопления судна в Красногорске. Автор ролика утверждает, что снял его на набережной в районе дома 7 по улице Головкина.