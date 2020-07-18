Синоптики анонсировали наступление «московского лета»

В ближайшую субботу, 18 июля, в Москве наступит теплая и сухая погода. По оценкам метеорологов, выглянет солнце, дожди прекратятся, а столбики термометров упрутся в отметку 20-23 градуса выше ноля.

«Москвичи могут быть обрадованы. Наступает нормальное московское лето», - цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Отдельные дожди, по словам Вильфанда, все же возможны, но ливней не ожидается. Согласно общим прогнозам, погода в оставшиеся полтора летних месяца будет находиться в пределах климатической нормы или немного теплее обычного.