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Пираты похитили россиян с танкера в Гвинейском заливе

Анна Касаткина
15:26 18.07.2020
На помощь экипажу выдвинулось другое судно.
Пираты похитили россиян с танкера в Гвинейском заливе
© Фото: Sebastian Kahnert, ZB, Globallookpress

Пираты взяли в заложники 13 из 19 членов российско-украинской команды танкера Curacao Trader, захваченного в Гвинейском заливе накануне. Об этом заявили в компании Alison Management Corp., которая владеет судном.

Уточняется, что в данный момент танкер дрейфует с «ограниченными возможностями на борту». К нему на помощь выдвинулось другое судно, оно должно прибыть на место в течение дня.

Танкер подвергся нападению в 11:00 по местному времени 17 июля в 210 морских милях от побережья Бенина, напоминает издание Maritime Bulletin. На борт танкера сумели проникнуть восемь вооруженных пиратов, которые захватили капитанскую рубку, команду и груз.

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