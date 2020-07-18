Астрономы обнаружили в центре галактики-призрака редкий объект

Учены обнаружили редкую черную дыру в центре галактики Призрак Мираха, расположенную на расстоянии 10 миллионов световых лет от Земли. Об этом сообщает журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Отмечается, что обнаруженная черная дыра занимает промежуточное положение между сверхмассивными и просто черными дырами звездной массы. Масса обнаруженного редкого объекта превосходит объемы Солнца в 550 тысяч раз. Для сравнения: сверхмассивные черные дыры имеют звездную массу от миллиона до миллиарда солнечных масс, а черные дыры – до 100 солнечных масс.

По словам астрономов, подобное открытие поможет раскрыть механизмы образования сверхмассивных черных дыр, которые до сих пор были неизвестными. Ученые обнаружили редкую черную дыру в Призраке Мираха, наблюдая за движением газа вокруг ее ядра с помощью комплекса радиотелескопов ALMA в Чили.