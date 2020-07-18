«Автомобильный вальс» и езда на двух колесах: в Подмосковье стартовал всеармейский этап конкурса «Дорожный патруль»

На полигоне Ногинский Московского высшего общевойскового командного училища стартовал всеармейский этап конкурса «Дорожный патруль». Об этом сообщили в министерстве обороны России.

«Открытие соревнований прошло ярко и зрелищно. Во время показательных выступлений зрители увидели "автомобильный вальс", мотоэскорт, встречный разъезд, езду на двух колесах, "вальс на мотоциклах" в исполнении пилотажной мотогруппы "Каскад"», - сказано в сообщении.

Кроме того, специалисты военной автоинспекции отразили нападения условных диверсионных групп и предотвратили захват поста ВАИ бандитскими формированиями.

«Участники соревновались в экстремальном вождении автомобиля с выполнением "полицейского разворота", скоростном прохождении элемента "змейка", разгоне и экстренном торможении и вождении по ограниченным проездам», - отметили в МО РФ.

С приветственным словом на церемонии выступил начальник Главного управления военной полиции Минобороны генерал-полковник Сергей Кураленко. Он отметил важность проведения данных соревнований в 75-ю годовщину Великой Победы. Кураленко пожелал всем участникам успехов в состязаниях.

Отмечается, что гости и зрители соревнований могли посмотреть ретро-выставку автомобильной техники ВАИ Минобороны России. На ней представлены советские автомобили ГАЗ-69, УАЗ-469,«Москвич-2140», ГАЗ-24, «Нива» и мотоцикл «Днепр».

Победители и призеры всеармейского этапа соревнований примут участие в международном конкурсе, который пройдет в Узбекистане в августе.