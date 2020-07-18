Специалисты заявили о возможном обрушении исторической постройки внутри собора в Нанте

В соборе Святых Петра и Павла в городе Нант, расположенном на западе Франции, произошел сильный пожар.

По сообщениям местных СМИ, пламя вспыхнуло около 7:30 по местному времени (8:30 МСК). К настоящему времени пожар удалось локализовать, однако, спасатели заявляют, что пламя объяло историческую постройку внутри собора XV века, может произойти обрушение здания.

«Орган, скорее всего, полностью уничтожен. Платформа, на которой он расположен, нестабильна и может рухнуть», — отметил начальник пожарной службы Лоран Ферле, передает издание BFMTV.

Отмечается, что к тушению пожара привлечены 104 спасателя и 45 единиц спецтехники.

Также, по мнению специалистов, ситуация в готическом соборе Нанта складывается более серьезная, чем в сгоревшем в 2019 году Нотр-Даме. Пламя объяло историческую постройку изнутри, из-за разницы температур в церкви может произойти обрушение.

По последним данным, информации о пострадавших не поступало. Специалисты выясняют, что могло привести к пожару.