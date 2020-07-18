Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Специалисты заявили о возможном обрушении исторической постройки внутри собора в Нанте

Виктория Ивашечкина
14:24 18.07.2020
К тушению пожара привлечены 105 спасателей и 45 единиц спецтехники.
© Видео: PMBreakingNews, Twitter © Фото: PMBreakingNews, Twitter

В соборе Святых Петра и Павла в городе Нант, расположенном на западе Франции, произошел сильный пожар.

По сообщениям местных СМИ, пламя вспыхнуло около 7:30 по местному времени (8:30 МСК). К настоящему времени пожар удалось локализовать, однако, спасатели заявляют, что пламя объяло историческую постройку внутри собора XV века, может произойти обрушение здания.

«Орган, скорее всего, полностью уничтожен. Платформа, на которой он расположен, нестабильна и может рухнуть», — отметил начальник пожарной службы Лоран Ферле, передает издание BFMTV.

Отмечается, что к тушению пожара привлечены 104 спасателя и 45 единиц спецтехники.

Также, по мнению специалистов, ситуация в готическом соборе Нанта складывается более серьезная, чем в сгоревшем в 2019 году Нотр-Даме. Пламя объяло историческую постройку изнутри, из-за разницы температур в церкви может произойти обрушение.

По последним данным, информации о пострадавших не поступало. Специалисты выясняют, что могло привести к пожару.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата18.07.2020, 11:32
Мишустин подписал постановление о введении электронных трудовых книжек
Дата18.07.2020, 08:00
Ко взлету готовы: боевая авиация ЮВО поднята по тревоге в рамках проверки боеготовности
Дата17.07.2020, 08:26
«Реал Мадрид» в 34-й раз стал чемпионом Испании
Дата16.07.2020, 12:15
В ОАК пообещали сохранить бренды «Сухой» и «МиГ» после их объединения в один дивизион
Дата17.07.2020, 10:13
СК опроверг версию об уничтожении тел членов семьи Романовых кислотой
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
13:41 Спорт
Видео
Нина Мозер прокомментировала гибель спортсменки Александровской
13:17 В стране и мире
Варвара Караулова вышла замуж
10:50 В стране и мире
Видео
«Незачем было медали у ветеранов забирать»: дочь создателя Т-34 рассказала об инциденте на украинской границе
10:24 В стране и мире
Видео
На западе Франции загорелся собор XV века: видео
08:55 В стране и мире
Видео
Потерявшая зуб в прямом эфире украинская ведущая объяснила произошедшее
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Видео
Потерявшая зуб в прямом эфире украинская ведущая объяснила произошедшее
Видео
Успокаивающий спасенного ребенка сотрудник МЧС стал героем соцсетей: видео
Видео
Диетолог назвала лучшее мясо для шашлыка
Анатомия обмана: названы способы разоблачения телефонных мошенников
Видео
Резьба по дереву, прогулки по горам и рыбалка: как проводит отпуск Сергей Шойгу
Видео
Сбой в Матрице: в Колумбии белый голубь внезапно завис в воздухе
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.