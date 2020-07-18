Варвара Караулова вышла замуж

Бывшая студентка МГУ им. Ломоносова Варвара Караулова, которая пыталась бежать в Сирию, чтобы примкнуть к террористам, вышла замуж. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ее супруг Олег Елисеев.

«Друзья, только что состоялось мое бракосочетание с самой потрясающей девушкой на Земле. Я долго ждал того дня, когда я могу сказать, что по-настоящему счастлив», - написал мужчина.

Публикацию он сопроводил фотографией из ЗАГСа. Сама Варвара Караулова тоже решила поделиться радостью на своей странице. Она опубликовала свидетельство о заключении брака и обручальные кольца.

© Варвара Караулова, Facebook

Напомним, что девушка была осуждена в 2016 году. В 2019 году ее отпустили по УДО. Четвертого июня 2020 года Кунцевский суд Москвы установил за Карауловой административный надзор сроком на 8 лет 10 месяцев 23 дня.