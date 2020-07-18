В России за сутки зафиксировали 6234 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения COVID-19.

Уточняется, что новые инфицированные были обнаружены в 84 регионах страны. Также за последние 24 часа было зафиксировано 124 летальных случая. За весь период эпидемии в России от коронавируса скончались 12 247 человек.

При этом в Москве за последние 24 часа было подтверждено 578 новых случаев заражения инфекцией.

Весь последний месяц количество новых заболевших в столице уменьшается в среднем на 15% каждую неделю. Среднесуточный темп прироста за месяц составляет -1,5%. Июль количество новых случаев держится на низком уровне.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин назвал количество москвичей с коллективным иммунитетом к коронавирусу. По его словам, уже 60% жителей столицы обладают иммунитетом к COVID-19.