В Минздраве рассказали, возможна ли вторая волна коронавируса в России

Если вторая волна коронавируса в России произойдет, то она будет намного слабее первой. Об этом сообщил главный инфекционист министерства здравоохранения Владимир Чуланов.

Специалист заявил, что всплеск вирусных заболеваний, в том числе COVID-19, возможно, будет осенью.

«Будут формироваться школьные, студенческие, рабочие коллективы, из отпусков вернется народ. Это всегда приводит к тому, что растет заболеваемость респираторными инфекциями», - приводит словам Чуланова «Интерфакс».

Возможная вторая волна коронавируса будет слабее первой, потому что у населения уже вырабатывается иммунитет к инфекции, добавил специалист. Также Чуланов уверен, что люди стали серьезнее относиться к рекомендуемым мерам профилактики.

На прошлой неделе Сергей Собянин сообщил, что никакой второй волны коронавирусной инфекции в Москве в ближайшее время не ожидается. По словам мэра, столица уверенно двигается в сторону выхода из пандемии, а заболеваемость изо дня в день снижается.