«Их кто- то прикрывает»: Пригожин рассказал об угрозах от людей, выселивших его бывшую семью из квартиры

Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал «Звезде» по поводу выселения его бывшей семьи из квартиры в связи с большими долгами.

По словам знаменитости, за этим могут стоять мошенники, а именно микрозаймовые организации, представители которых угрожали ему расправой.

«Я считаю себя довольно профессиональным переговорщиком. И пока не обращался ни к юристам, ни к адвокатам, которые бы меня поддержали в этом вопросе. Я просто пытался договориться, но понял, что это невозможно. Они мне угрожали», - посетовал Пригожин.

Дело в том, что после развода продюсер помогал бывшей семье и оставил квартиру своим детям от брака с Еленой Пригожиной.

В ней проживала экс-жена звезды, новый супруг Елены, ее 82-летняя мать и двое детей от Пригожина.

Компания, которая угрожала продюсеру, ранее признала Елену и детей утратившими право использовать жилье и выселили, взыскав таким образом задолженность в размере 4 млн рублей. До этого бывшая супруга знаменитости заложила под 40% квартиру, чтобы погасить долг.

«Дом у них (Елены и супруга) не получилось продать, они его заложили. Самое страшное в том, что лишилась жилья и мать Елены. Мошенники ее выписали на улицу. Они поменяли замки, и теперь она не может попасть домой», - возмутился Пригожин.

Он отметил, что бывшей теще сейчас 82 года, и для нее происходящее является огромным стрессом.

По словам продюсера, ему также неоднократно угрожали представители фирмы.