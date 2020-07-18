Силуанов дал оценку решению S&P по рейтингу РФ

Решение S&P о сохранении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте подтверждает, что проводимая российским правительством политика обеспечивает макроэкономическую стабильность на фоне крайне волатильной внешней конъюнктуры. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Подтверждение кредитного рейтинга России на прежнем уровне - свидетельство того, что консервативное бюджетное планирование, политика инфляционного таргетирования и строгое следование бюджетному правилу, сохранение которого недавно подтвердил президент РФ Владимир Путин, позволяют российской экономике успешно абсорбировать внешние шоки», - сказал Силуанов.

Министр отметил, что в более чем 80% случаев международными рейтинговыми агентствами принимались решения о понижении рейтинга или ухудшении прогноза по нему для стран- экспортеров сырьевых ресурсов. Это связано с резким снижением цена на нефть, а также замедлении темпов роста мировой экономики на фоне пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ВВВ-» со «стабильным» прогнозом. В Минэкономразвития сообщили, что спад ВВП в РФ в годовом выражении в июне замедлился до 6,4%, в мае аналогичный показатель составлял 10,7%.