Пожар в соборе XV века во Франции локализован

Пожар в соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте локализован. Об этом со ссылкой на департамент пожарно-спасательных служб сообщает телеканал BFM.

Отмечается, что на месте работают 104 пожарных и 45 единиц спецтехники. Данных о пострадавших нет.

Огонь вспыхнул около 7:30 по местному времени (8:30 мск). Видеозаписями происходящего пользователи делились в социальных сетях.

Руководитель Центра французских исследований института Европы РАН Юрий Рубинский рассказал «Звезде», почему во Франции горит уже второй за год крупный собор.