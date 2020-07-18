Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении электронных трудовых книжек. Россияне смогут устраиваться на новую работу, предъявляя электронный документ.

Электронная трудовая книжка является почти полным аналогом бумажной. В ней также присутствуют сведения о сотруднике, месте работы, дате приема и увольнения, причине прекращения трудового договора.

Сообщается, что соответствующее постановление вносит изменения в 55 нормативных актов о правилах ведения трудовых книжек.

Посмотреть электронную книжку можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России (ПФР), на портале Госуслуг или через мобильные приложения этих ресурсов.

Напомним, закон о введении в РФ электронных трудовых книжек вступил в силу с 1 января текущего года. Согласно ему, до 1 июля работодатели организаций должны письменно проинформировать сотрудников о возможности сделать выбор: оставить трудовую в бумажной форме или перейти на электронный документ.

Ранее сообщалось, что Роструд разъяснил правила перехода на электронные трудовые книжки. Отмечалось, что для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, с 2021 года будут вестись только электронные книжки.