Пожар в соборе Петра и Павла: эксперт объяснил, почему во Франции горит вторая за год крупная церковь

Во Франции разрастается пожар в кафедральном соборе Святых Петра и Павла, расположенном в Нанте. К тушению привлечены около 70 спасателей.

Данных о пострадавших нет, сообщает телеканал BFM. Место происшествия оцеплено.

Напомним, что чуть больше года назад, 15 апреля 2019, произошел крупный пожар в соборе Парижской Богоматери. Руководитель Центра французских исследований института Европы РАН Юрий Рубинский рассказал «Звезде», с чем могут быть связаны возгорания.

«Это говорит о том, что требуется серьезное улучшение противопожарных средств при охране не только памятников старины, но и религиозных сооружений», - отметил специалист.

Собор Петра и Павла - одна из крупнейших готических церквей во Франции. Сооружение было построено в XV веке.