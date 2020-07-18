Пожар в соборе Петра и Павла: эксперт объяснил, почему во Франции горит вторая за год крупная церковь
Данных о пострадавших нет. К тушению привлечены около 70 спасателей.
© Видео: PMBreakingNews, Twitter © Фото: PMBreakingNews, Twitter
Во Франции разрастается пожар в кафедральном соборе Святых Петра и Павла, расположенном в Нанте. К тушению привлечены около 70 спасателей.
Данных о пострадавших нет, сообщает телеканал BFM. Место происшествия оцеплено.
Напомним, что чуть больше года назад, 15 апреля 2019, произошел крупный пожар в соборе Парижской Богоматери. Руководитель Центра французских исследований института Европы РАН Юрий Рубинский рассказал «Звезде», с чем могут быть связаны возгорания.
«Это говорит о том, что требуется серьезное улучшение противопожарных средств при охране не только памятников старины, но и религиозных сооружений», - отметил специалист.
Собор Петра и Павла - одна из крупнейших готических церквей во Франции. Сооружение было построено в XV веке.