В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил освободить владельцев автомобилей от транспортного налога при простое транспорта более полугода. С такой идеей он обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Федоров напомнил, что сейчас размер транспортного налога не зависит от интенсивности эксплуатации машины. Владелец по разным причинам может долго не использовать свою машину. Однако в любом случае он обязан платить транспортный налог в полном размере, сообщает RT.

Депутат ГД предложил предоставить автомобилистам, которые планируют определенное время не использовать транспорт, право «на временное приостановление регистрации транспортного средства». Срок такой приостановки должен составлять не менее полугода.

Номера в этом случае следует сдавать на хранение в ГИБДД, а от уплаты транспортного налога за это время автовладелец полностью освобождается.

Однако по словам депутата, если при временной приостановке регистрации водитель все же будет ездить на авто, то на этот случай следует предусмотреть санкции.

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