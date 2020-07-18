Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Виктория Ивашечкина
10:59 18.07.2020
Сейчас размер налога не зависит от интенсивности эксплуатации авто.
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил освободить владельцев автомобилей от транспортного налога при простое транспорта более полугода. С такой идеей он обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Федоров напомнил, что сейчас размер транспортного налога не зависит от интенсивности эксплуатации машины. Владелец по разным причинам может долго не использовать свою машину. Однако в любом случае он обязан платить транспортный налог в полном размере, сообщает RT.

Депутат ГД предложил предоставить автомобилистам, которые планируют определенное время не использовать транспорт, право «на временное приостановление регистрации транспортного средства». Срок такой приостановки должен составлять не менее полугода.

Номера в этом случае следует сдавать на хранение в ГИБДД, а от уплаты транспортного налога за это время автовладелец полностью освобождается.
Однако по словам депутата, если при временной приостановке регистрации водитель все же будет ездить на авто, то на этот случай следует предусмотреть санкции.

Ранее сообщалось, что в России запретят устанавливать подержанные автозапчасти. Среди деталей, которые попали в черный список – модули подушек безопасности, пиро-патроны, управляющая электроника, ремни безопасности

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата18.07.2020, 11:32
Мишустин подписал постановление о введении электронных трудовых книжек
Дата18.07.2020, 08:00
Ко взлету готовы: боевая авиация ЮВО поднята по тревоге в рамках проверки боеготовности
Дата17.07.2020, 08:26
«Реал Мадрид» в 34-й раз стал чемпионом Испании
Дата16.07.2020, 12:15
В ОАК пообещали сохранить бренды «Сухой» и «МиГ» после их объединения в один дивизион
Дата17.07.2020, 10:13
СК опроверг версию об уничтожении тел членов семьи Романовых кислотой
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:50 В стране и мире
Видео
«Незачем было медали у ветеранов забирать»: дочь создателя Т-34 рассказала об инциденте на украинской границе
10:24 В стране и мире
Видео
На западе Франции загорелся собор XV века: видео
08:55 В стране и мире
Видео
Потерявшая зуб в прямом эфире украинская ведущая объяснила произошедшее
08:26 В стране и мире
Врач назвал напиток, препятствующий росту раковых клеток
07:05 В стране и мире
Эксперты ВОЗ отправятся в Китай для изучения животного происхождения COVID-19
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Видео
Потерявшая зуб в прямом эфире украинская ведущая объяснила произошедшее
Видео
Успокаивающий спасенного ребенка сотрудник МЧС стал героем соцсетей: видео
Видео
Диетолог назвала лучшее мясо для шашлыка
Анатомия обмана: названы способы разоблачения телефонных мошенников
Видео
Резьба по дереву, прогулки по горам и рыбалка: как проводит отпуск Сергей Шойгу
Видео
Сбой в Матрице: в Колумбии белый голубь внезапно завис в воздухе
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.