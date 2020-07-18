«Незачем было медали у ветеранов забирать»: дочь создателя Т-34 рассказала об инциденте на украинской границе

Дочь создателя танка Т-34 Михаила Кошкина Татьяна, которую накануне задержали на границе Украины, поделилась с телеканалом «Звезда» подробностями инцидента. Она заявила, что их делегация возвращалась в Харьков из Белгородской области, где проходили памятные мероприятия, посвященные событиям Прохоровского сражения.

На приграничном пункте Гоптовка их остановили украинские спецслужбы и провели обыск машины, в ходе которого изъяли 50 медалей в честь 75-летия Великой Победы.

«Незачем было эти медали у ветеранов забирать. Это мое мнение. Они везли эти медали для общества, для тех, кто здесь на Украине», - отметила женщина.

Она подчеркнула, что ветераны и их родные, которым предназначались эти медали, сильно расстроились.

«О чем тут можно говорить? Все были не в очень хорошем настроении, если так можно сказать», - сказала Кошкина.

Также она сообщила, что ситуация была неприятная, поскольку членам группы - а это люди в возрасте - пришлось очень долго ждать на границе.

Ранее куратор делегации ветеранов Великой Отечественной войны Михаил Исаев заявил, что пограничники были заранее предупреждены о приезде группы. Он отметил, что украинские спецслужбы пригрозили ему уголовным делом за провоз медалей.