На западе Франции загорелся собор XV века: видео

В соборе Святых Петра и Павла в городе Нант, расположенном на западе Франции, произошел пожар. Видео возгорания опубликовано в социальных сетях.

На кадрах - огромный столб черного дыма, поднимающийся в небо. На месте работают несколько пожарных машин.

По данным телеканала BFM, пожар вспыхнул около 7:30 по местному времени (8:30 мск). О причинах возгорания пока не сообщается. Информации о пострадавших нет.

Место происшествия оцеплено. Спасатели рекомендуют жителям не подходить к собору.

Кафедральный собор Святых Петра и Павла заложили в 1434 году, он возводился в течение 457 лет. Это одна из крупнейших готических церквей Франции.