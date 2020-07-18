В России учредили праздник работников транспорта
В течение трех месяцев Минтранс должен закрепить принятое решение нормативным актом.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, официально утверждающее 29 ноября Днем работника транспорта.
Указ опубликован на сайте правительства.
Уточняется, что Минтранс должен в течение трех месяцев закрепить принятое решение необходимым нормативным актом.
В этот день в 1809 году император Александр I учредил первый в Российской империи единый государственный орган в сфере транспорта. Им стали управление водяными и сухопутными сообщениями и Корпус инженеров путей сообщения.