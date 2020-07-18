В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончались 14 пациентов, у которых была диагностирована пневмония и имелись положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Днем ранее сообщалось о 13 скончавшихся пациентов с COVID-19. Таким образом общее число летальных случаев в столице увеличилось с 4 271 до 4 285 человек.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве уже 60% горожан обладают коллективным иммунитетом к коронавирусу. Столичный мэр сравнил как развивалась ситуация с коронавирусом в Москве и Нью-Йорке. По его словам, в США система здравоохранения не справилась с нагрузкой, а в России удалось сгладить пик и растянуть процесс на три месяца.