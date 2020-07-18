Власти ЕС раскритиковали санкции США в отношении «Северного потока-2»

Власти Евросоюза раскритиковали санкции США в отношении компаний-участниц проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Соответствующее заявление распространил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Глава европейской дипломатии отметил, что ЕС твердо выступает против односторонних угроз из-за океана, которые противоречат международному праву.

«ЕС глубоко озабочен ростом количества случаев применения санкций или угроз санкций со стороны США против европейских компаний и их интересов. Мы видим эту тенденцию в отношении Ирана, Кубы, а с недавних пор - и в отношении "Северного потока - 2" и "Турецкого потока". Евросоюз выступает против санкций США в отношении европейских компаний, преследующих свои бизнес-интересы», - цитирует ТАСС слова Борреля.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам уверен, что европейская политика должна определяться в Европе, а не третьими странами. При этом он уточнил, что в тех сферах, в которых интересы Брюсселя и Вашингтона совпадают, ЕС готов к широкоформатному сотрудничеству.

«Когда политические интересы расходятся, ЕС открыт к диалогу, однако переговоры не могут осуществляться под угрозой санкций», - заключил глава европейской дипломатии.

Возмущение в европейской политическом истеблишменте, вызвали слова Госсекретаря США майка Помпео, сказанные им в среду, 15 июня. Тогда представитель внешнеполитического ведомства США пригрозил обложить санкциями участников проектов двух газопроводов.

Проект «Северный поток-2» предполагает прокладку труб по дну Балтийского моря из России в Германию. Две нитки трубопровода, общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, готовы на 93%.