S&P подтвердило экономический рейтинг России со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ВВВ-» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщила пресс-служба S&P.

В сообщении отмечается, что на прогнозе сказались снижение цен на нефть, сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, а также распространение коронавирусной инфекции. Ожидается, что эти негативные факторы могут привести к снижению российской экономики на 4,8% в 2020 году.

«Однако сильная политическая основа, включая гибкий обменный курс, а также уровень внешнего и внутреннего баланса, должны позволить экономике справиться с этими потрясениями»,— говорится в сообщении S&P.

Отмечается, что долгосрочный рейтинг России по обязательствам в национальной валюте остается на уровне BBB.

Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил план правительства по восстановлению экономики страны, на реализацию которого планируется около пяти триллионов рублей. Принимаемые меры должны будут вернуть российскую экономику на траекторию устойчивого роста ВВП и повышению реальных доходов граждан.