Киркоров впервые за долгие годы рассказал об отношениях с Пугачевой

Филипп Киркоров и Алла Пугачева не дружат домами, никаких отношений между бывшими супругами нет. Об этом певец рассказал в интервью «Комсомольской правде».

Артист считает, что иная ситуация была бы странной. При этом он заявил, что тепло относится к Пугачевой и испытывает к ней чувство благодарности.

«Она знает, если придет беда, я всегда помогу. А радости ей есть с кем делить», - уточнил певец.

Филипп Киркоров был четвертым мужем Аллы Пугачевой. Их брак продлился с 1994 года по 2005 год. В 2011 году певица вышла замуж за Максима Галкина.