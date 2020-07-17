Киркоров впервые за долгие годы рассказал об отношениях с Пугачевой
Певец заявил, что тепло относится к бывшей супруге и испытывает к ней чувство благодарности.
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Филипп Киркоров и Алла Пугачева не дружат домами, никаких отношений между бывшими супругами нет. Об этом певец рассказал в интервью «Комсомольской правде».
Артист считает, что иная ситуация была бы странной. При этом он заявил, что тепло относится к Пугачевой и испытывает к ней чувство благодарности.
«Она знает, если придет беда, я всегда помогу. А радости ей есть с кем делить», - уточнил певец.
Филипп Киркоров был четвертым мужем Аллы Пугачевой. Их брак продлился с 1994 года по 2005 год. В 2011 году певица вышла замуж за Максима Галкина.