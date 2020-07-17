Ученые раскрыли механизм заражения человечества опасным паразитом

Американские ученые выяснили, как опасный паразит Toxoplasma gondii поражает клетки человека.

Ранее исследования показали, что токсоплазмой заражено больше половины человечества. Инфицирование происходит в результате контакта с кошачьими экскрементами или через употребление грязной пищи и воды.

У части людей паразитические протисты могут вызывать тяжелые симптомы при проникновении в мозговые ткани. Зараза долгое время сохраняется в организме, но активируется при значительном снижении иммунитета, пишет журнал mBio.

Ученые выяснили, что при попадании в организм тем или иным путем паразит проникает в иммунные клетки и заставляет их мигрировать по всему организму.

Во время эксперимента американские исследователи заражали токсоплазмой клетки, лишенные IRE1 (специального белка), и подтвердили, что пораженные клетки не могут двигаться.

Результаты данного опыта помогут разработать новые препараты для предотвращения распространения инфекции по организму.