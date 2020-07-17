В Байкал вылилось топливо из накренившегося во время шторма судна

На Байкале произошла утечка топлива. Нефтепродукты попали в озеро после того, как в результате шторма пришвартованное к причалу в поселке Хужир судно сильно накренилось.

«Незамедлительно Ольхонской межрайонной природоохранной прокуратурой инициированы проверочные мероприятия по факту загрязнения озера Байкал. Привлечены и скоординированы органы внутренних дел, Росприроднадзора, Росрыболовства, МЧС, речного регистра», - сказано на сайте Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Об объеме попавшего в водоем топлива не сообщается. Специалисты отобрали пробы воды и в настоящее время определяют причиненный ущерб. Кроме того, устанавливается личность владельца судна, будет решаться вопрос о персональной ответственности.