СМИ узнали детали об американской «супер-пупер» ракете

В марте 2020 года США испытали гиперзвуковую ракету, которой неоднократно хвастался Дональд Трамп. Как рассказал CNN высокопоставленный представитель Пентагона, ракета во время тренировок в 17 раз превысила скорость звука.

Издание сообщает, что именно на основании этих испытаний глава Белого дома и дал данной ракете определение «супер-пупер».

При этом, как отметил представитель министерства обороны США, американские системы вряд ли будут развернуты до 2023 года.

О разработке «супер-пупер» ракеты Дональд Трамп рассказал в середине мая. Позднее глава Белого дома сообщил, что она будет в 17 раз быстрее самой быстрой в мире ракеты. В ответ на заявления американского президента официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что не перестает удивляться США, которые уже не в первый раз заявляют о наличии у них ракет, о которых «даже никто подумать не может».