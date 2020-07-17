В КНР на стартовую площадку доставили ракету для запуска миссии на Марс

Ракету-носитель «Чанчжэн-5» доставили на стартовую площадку на острове Хайнань в Китае. Аппарат должен напрямую вывести на переходную орбиту Земли и Марса первый китайский зонд.

Специалисты отмечают, что в период со второй половины июля и до первой половины августа пройдет запуск первой миссии КНР по исследованию Марса, отмечает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Также сообщается, что ранее на космодром привезли зонд для исследования Марса.

Местные СМИ пишут, что запуск может состояться уже в четверг, 23 июля. Зонду понадобится семь месяцев, чтобы добраться до поверхности планеты.

В случае успешной миссии, он направит полученные данные на Землю в 2021 году.

Само исследование включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. Ученые изучат атмосферу, рельеф, геологические характеристики Марса.