К пуску готова: ракета для китайской миссии на Марс доставлена на стартовую площадку

На стартовую площадку космодрома Вэньчан на острове Хайнань доставлена ракета-носитель «Чанчжэн-5», которая напрямую выведет на переходную орбиту Земли и Марса первый китайский зонд для исследования Красной планеты.

«Планируется, что в период со второй половины июля и до первой половины августа будет осуществлен запуск первой китайской миссии по исследованию Марса "Тяньвэнь-1"», - сказано в сообщении Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники.

Запуск зонда «Тяньвэнь-1», как сообщают СМИ Китая, может состояться 23 июля. Отмечается, что межпланетной станции понадобится 7 месяцев, чтобы добраться до поверхности Марса. Если миссия будет успешной, до зонд направит данные на Землю в 2021 году.

В ходе полета на Марс ученые планируют высадку и перемещение по планете. Также исследователи рассчитывают изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики и магнитное поле Марса. Но главная цель миссии - найти на Красной планете возможные признаки жизни.