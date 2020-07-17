Сбой в Матрице: в Колумбии белый голубь внезапно завис в воздухе
В социальных сетях эти кадры спровоцировали волну различных теорий. Одни предположили, что это беспилотный летательный аппарат, а не настоящая птица.
© Видео: Hechizero_38, Twitter © Фото: Hechizero_38, Twitter
В колумбийском городе Тулуа местные жители сняли на видео белого голубя, который завис в воздухе с расправленными крыльями. В социальных сетях эти кадры спровоцировали волну различных теорий.
«Это недостаток в Матрице», - пошутил один из пользователей.
Другие предположили, что это беспилотный летательный аппарат, а не настоящая птица. А кто-то заявил, что голубь застрял в проводах и не может выбраться.
Таинственный голубь привлек внимание не только в социальных сетях. Байкеры и автомобилисты, проезжая мимо замершей птицы, останавливались. Что же стало причиной необычного явления, не уточняется.