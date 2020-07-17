Сбой в Матрице: в Колумбии белый голубь внезапно завис в воздухе

В колумбийском городе Тулуа местные жители сняли на видео белого голубя, который завис в воздухе с расправленными крыльями. В социальных сетях эти кадры спровоцировали волну различных теорий.

«Это недостаток в Матрице», - пошутил один из пользователей.

Другие предположили, что это беспилотный летательный аппарат, а не настоящая птица. А кто-то заявил, что голубь застрял в проводах и не может выбраться.

Таинственный голубь привлек внимание не только в социальных сетях. Байкеры и автомобилисты, проезжая мимо замершей птицы, останавливались. Что же стало причиной необычного явления, не уточняется.