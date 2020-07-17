Россияне рассказали о влиянии самоизоляции на отношения в их семье

Эксперты выяснили, изменились ли отношения в российских семьях во время самоизоляции.

Отмечается, что почти каждый пятый россиянин (18%) заявил об ухудшении отношений с супругом во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. При этом прогресс в отношениях отметили лишь 6%.

Эксперты аналитического центра НАФИ также сообщают, что о нарушении связи с детьми рассказали 10% респондентов. А 13% участников опроса рассказали, что во время самоизоляции отношения с детьми, наоборот, стали крепче.

При этом 76% ответили, что за этот период отношения с супругом и родителями совсем не изменились, а 5% респондентов заявили, что отношения с родственниками стали значительно хуже, пишет RT.

Онлайн-опрос проводился в июне 2020 года. Выборка составила 500 респондентов старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что психолог заявила, что, находясь на самоизоляции, граждане РФ больше всего беспокоились о том, что не выдержат слишком длительный срок карантина, у них присутствовал страх перед заражением коронавирусом, они ощущали скуку, неясность информации и финансовые потери.