ФАС сообщила об изменений цен на газ с 1 августа

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приняла решение об индексации цен на газ.

С 1 августа ведомство поручило утвердить оптовые цены на топливо, которое «предназначено для последующей реализации населению».

Напомним, сначала ФАС собиралась повысить тарифы с июля текущего года, но индексацию временно отложили из-за ситуации с коронавирусом.

В прошлом году рост цен на газ составил 1,4%.

Ранее сообщалось, что в 1 июля в России увеличилась плата за услуги ЖХК. Средний рост составил 4%. Максимально допустимые индексы платежей для каждого конкретного российского региона были ранее утверждены правительством.