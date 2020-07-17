ФАС сообщила об изменений цен на газ с 1 августа
В прошлом году рост цен составил 1,4%.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приняла решение об индексации цен на газ.
С 1 августа ведомство поручило утвердить оптовые цены на топливо, которое «предназначено для последующей реализации населению».
Напомним, сначала ФАС собиралась повысить тарифы с июля текущего года, но индексацию временно отложили из-за ситуации с коронавирусом.
В прошлом году рост цен на газ составил 1,4%.
Ранее сообщалось, что в 1 июля в России увеличилась плата за услуги ЖХК. Средний рост составил 4%. Максимально допустимые индексы платежей для каждого конкретного российского региона были ранее утверждены правительством.