Диетолог рассказал, почему не стоит худеть к лету

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург заявил, что лучше худеть надо не к лету, а летом.

«Надо обязательно похудеть к лету» — это популярный тезис у тех, кто планирует пляжный отдых. Однако достичь нужных результатов зимой или весной могут далеко не все», - отметил врач.

Гинзбург подчеркнул, что при низких температурах телу нужно больше энергии, и ограничивать себя в еде довольно проблематично. При этом летом сама погода способствует сбросу лишних килограммов.

«Количество воды, которое мы в себе носим, становится меньше. Обычно вес снижается просто из-за жары, а не из-за каких-то специальных усилий», - отметил врач в интервью для радио Sputnik.

Также, как считает Гинзбург, в жару легче худеть, потому что аппетит заметно снижается.

«Можно сказать, что еда имеет тепловую составляющую. Организм расщепляет пищу через окисление, а окисление сопровождается выделением энергии», - отметил диетолог.

Ранее диетолог назвала продукты, без которых невозможно сбросить лишний вес. Елена Соломатина порекомендовала есть определенные виды овощей, бобовые культуры, а также добавлять в пищу определенные приправы для остроты.