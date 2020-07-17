Врач рассказала, как бороться с сонливостью на работе

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала, почему клонит в сон на работе и как нужно с этим бороться.

По мнению специалиста, если человек буквально засыпает на рабочем месте, то, скорее всего, он просто мало спит и не успевает полноценно отдохнуть.

«Мы не берем какие-то стрессовые ситуации, когда человек был, например, в дороге. Если человека регулярно клонит в сон, это говорит о том, что он поздно ложится спать», - отметила Павлова.

Также недосыпанию, по мнению врача, может способствовать храп.

В таком случае будет все время требоваться стимуляция, в том числе едой и разными напитками, как считает врач.

«Все больше и чаше можно увидеть, как люди пьют эти напитки, а без них они нетрудоспособны. Некоторые принимают контрастный душ, чтобы взбодриться. Это приводит к ослабленной работе надпочечников», - рассказала эндокринолог в интервью для радио Sputnik.

По мнению врача, самым оптимальным было бы нормализовать режим сна.

Но если такой возможности нет, помогут физическая активность и простая питьевая вода.

«Очень помогает чистая питьевая вода. Если пить ее регулярно, она помогает не снижать уровень активности. Заодно поход в туалет, который потребуется, когда человек пьет достаточное количество воды, тоже помогает взбодриться», - подытожила специалист.

Ранее сообщалось, что врач Александр Калинкин заявил, что сменный рабочий график влияет на качество сна. Сотрудникам, которые работают по сменам, трудно придерживаться трудового расписания и режима сна. Однако, как считает врач, возможно приспособиться к изменениям в распорядке дня и адаптировать свой организм.