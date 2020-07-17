Эксперт заявил, что все регионы РФ находятся в стадии угасания коронавируса

Все регионы России, как показывают официальные данные, прошли пик заражений коронавирусом и в настоящее время проходят стадию угасания инфекции. Об этом сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

«Но говорить о стремительном угасании эпидемии нельзя. В разных регионах дела обстоят по-разному», - сказал он РИА Новости.

Эксперт сообщил, что динамика отличается от субъекта к субъекту. Самое сильное снижение числа заболевших наблюдается в Магаданской, Московской, Тверской, Брянской и Курской областях, а также в Забайкалье, Дагестане и Чечне.

Медленнее вирус уходит из Новгородской, Липецкой, Рязанской, Ростовской и Тамбовской областей, а также Кабардино-Балкарии и Ингушетии.

«К регионам с пока еще сложной ситуацией следует отнести Оренбургскую область, Коми, Севастополь, Орловскую область, Мурманскую область, Самарскую область, Кемеровскую область, Кировскую область, Удмуртию, Ненецкий АО, Еврейскую АО, Крым, Сахалинскую область, Курганскую область и Алтайский край», - отметил Тавадян.

Обстановку в Санкт-Петербурге, Краснодарском и Хабаровском краях эксперт назвал удовлетворительной.