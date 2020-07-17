Следователи сообщили детали расследования убийства царской семьи

В Следственном комитете РФ рассказали о том, как продолжается следствие по данному делу.

По словам старшего следователя по особо важным делам при председателе СК Марины Молодцовой, в 2015 году было принято решении о возобновлении дела. С тех пор состоялось 37 судебных экспертиз. Из них: судебно-медицинские (антропологические), молекулярно-генетические, трасологические, почерковедческие, пишут «Известия».

Также были проведены следственные эксперименты.

Молодцова отметила, что в специальном помещении, размеры которого совпадают с комнатой в подвале Ипатьевского дома, были воспроизведены обстоятельства расстрела Николая II и его родственников.

После этого были опровергнуты выводы исследователей о том, что в такой маленькой по размерам комнате не могли разместиться 11 потерпевших и участники расстрела.

Также специалисты опровергли информацию о том, что тела убитых членов царской семьи уничтожили с использованием серной кислоты и огня.

Сегодня, накануне 102-й годовщины расстрела царской семьи, с помощью почерковедческой экспертизы устанавливается, кто именно написал на обоях на месте убийства строки стихотворения Генриха Гейне.

Также, по словам Молодцовой, в СК пришли к выводу, что останки, найденные под Екатеринбургом в 1979 году, на самом деле принадлежат Николаю II и членам его семьи и их окружению. Однако сейчас следствие продолжает собирать материалы и проводить экспертизы.

Так, ранее Марина Молодцова сообщила, что для установления личности Николая II эксперты изготовят 3D-модель шляпы, которая была на Николае II в момент его ранения в Японии. Сейчас она находится в Эрмитаже.

Напомним, Николай II вместе со своими родственниками был расстрелян в Екатеринбурге в 1918 году. В 2000 году Русская православная церковь причислила царскую семью к лику святых. Останки было принято решение захоронить в усыпальнице Петропавловского собора.