Рейсовый автобус под Липецком столкнулся с «Газелью» и сгорел: видео

В Липецкой области около часа ночи на 375 километре трассы М-4 Дон произошло столкновение «Газели» и рейсового автобуса. В результате ДТП автобус загорелся. Об этом сообщили в региональном МЧС РФ.

«Прибывшими пожарными подразделениями автобус был оперативно потушен, а пострадавшим оказана адресная помощь», - говорится в сообщении.

В Елецком районе, где произошло столкновение, продолжают работать экстренные службы. По предварительной информации, в салоне автобуса находились 39 человек, в том числе один ребенок.

«Пострадали пять человек, из них трое госпитализированы в больницу с легкими травмами, двое из которых от госпитализации отказались», - говорится в сообщении.

Остальным пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте ДТП. Они были осмотрены врачами скорой помощи. На место аварии администрацией Елецкого района были отправлены два пассажирских автобуса, чтобы забрать людей с места происшествия. Все пассажиры будут размещены в гостиничном комплексе города.