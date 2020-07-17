Коллектор рассказал о «золотых правилах» для будущих заемщиков

Перед тем, как взять крупный кредит на покупку машины или квартиры, будущему заемщику стоит провести «кредитный тест-драйв», - откладывать в течение нескольких месяцев сумму, в размере будущего платежа. Таким образом можно сделать накопления, а также понять насколько комфортна будут долговая нагрузка. О «золотых правилах» для будущих заемщиков рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

«Во-первых, для сокращения рисков выхода на просрочку заемщику до оформления кредита стоит сделать накопления в размере двух-трех платежей», - рассказал Мехтиев.

Он пояснил, что эти деньги будут своеобразной «подушкой безопасности», и в случае финансовых трудностей позволят не допустить просрочку. Также стоит заранее обратиться в банк с просьбой рассчитать будущий ежемесячный платеж.

«И на протяжении последующих двух месяцев откладывать именно эту сумму, то есть почувствовать, сможет ли он потянуть данную долговую нагрузку, на чем возможно сэкономить. За два месяца сформируется четкое понимание, что сумма посильная, одновременно с этим накопится необходимая подушка безопасности», - рассказал РИА Новости эксперт.

Мехтиев посоветовал будущим заемщикам, закладывать в бюджет расходы на погашение кредита в размере не более 30% от зарплаты. Если человек еще хочет откладывать деньги «про запас», то сумма погашения кредита не должно превышать 20% от доходов.

«Таким образом, наиболее приемлемая формула среднестатистического заемщика выглядит так: 60% - повседневные траты, 30% - ежемесячные платежи, 10% “про запас” для закрытия нужд, не входящих в повседневные траты», - подытожил Мехтиев.

Он отметил, что любое накопление или оформление кредита начинается с четкого планирования. Необходимо знать, какая сумма идет на повседневные нужны, какую вы сможете оставлять на обслуживание кредита, а какую – откладывать.