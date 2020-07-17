Трутнев: врио губернатора Хабаровского края будет назначен в ближайшее время

В ближайшее время будет принято решение о назначении исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. О такой возможности журналистам рассказал полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Будет решать президент, прежде всего, основываясь на позиции следственных органов. Я не знаю, когда будет такой доклад, но думаю, что в ближайшее время решение будет принято», - цитирует слова Трутнева РИА Новости.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан правоохранительными органами девятого июля. Его подозревают в причастности к деятельности организованной преступной группы и убийствам, совершенным в 2000-х годах. После задержания чиновника этапировали на допрос в Москву, где Басманный суд отправил его под арест на два месяца.