В Алтайском крае на голосование пришел медвежонок: видео

В Барнауле на голосование по поправкам к Конституции пришел избиратель с медвежонком. Необычную сцену сняли на видео, которое появилось в социальных сетях.

В ролике медвежонка присаживают на стол к члену избирательной комиссии. Зверь исследует обстановку и даже немного прикусывает женщину за руку.

Известно, что медвежонка зовут Глаша, она чуть больше месяца живет в барнаульском зоопарке.