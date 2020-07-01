В Алтайском крае на голосование пришел медвежонок: видео
Медвежонка зовут Глаша, она чуть больше месяца живет в барнаульском зоопарке.
© Видео: katun24.ru Instagram © Фото: katun24.ru Instagram
В Барнауле на голосование по поправкам к Конституции пришел избиратель с медвежонком. Необычную сцену сняли на видео, которое появилось в социальных сетях.
В ролике медвежонка присаживают на стол к члену избирательной комиссии. Зверь исследует обстановку и даже немного прикусывает женщину за руку.
Известно, что медвежонка зовут Глаша, она чуть больше месяца живет в барнаульском зоопарке.