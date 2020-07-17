В СК намерены с помощью 3D-модели шляпы Николая II идентифицировать его останки

В Следственном комитете намерены изготовить 3D-модель шляпы, которая была на голове Николая II в момент покушения в Японии. Эксперты надеются сравнить повреждения на трехмерной копии шляпы с ранениями на черепе. Об этом рассказала старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Марина Молодцова.

«Трехмерные копии шляпы и черепа, идентифицированного как Романов Н.А., можно будет сопоставить и оценить, совпадают ли повреждения на головном уборе и обнаруженные ранения на черепе», - сказала Молодцова в интервью «Известиям».

Она добавила, что в ходе антропологической экспертизы на правой половине свода черепа были обнаружены зажившие раны. И они сходны по механизму возникновения, форме, расположению и другим характеристикам с описанием рубленных ран на голове Николая II, которые нанесли ему в Японии.

Напомним, что весной 1891 года будущий российский император цесаревич Николай Александрович в рамках восточного путешествия остановился в японском городе Оцу. Двадцатидвухлетний цесаревич Николай, греческий принц Георг и японский принц Арисугава Такэхито, а также другие представители власти и важные жители города отправились в Киото. Процессия состояла примерно из 50 рикш. В какой-то момент в коляску российского цесаревича влетел полицейский Сандзо Цуда и нанес ему два скользящих удара саблей по голове, которые не причинили Николаю Александровичу большого вреда здоровью.

Нападение было воспринято в Японии, как национальный позор. На родине нападавшего запретили называть детей Сандзо. Император Японии лично приехал в Киото выразить сочувствие будущему императору, а в адрес Николая Александровича поступило более 20 тысяч телеграмм и писем со словами поддержки. Мотивы нападения полицейского так и остались не выясненными.

Старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ России Марина Молодцова заявила, что на основании многочисленных экспертиз следствие пришло к выводу, что найденные в 1991 году под Екатеринбургом останки принадлежат Николаю II, его семье и лицам из их окружения.