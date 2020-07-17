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На пути к миру: бойцы ЦПВС доставили продукты нуждающимся сирийцам

Павел Ремнев
05:30 17.07.2020
Военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон доставляют нуждающимся сирийцам продукты и участвуют в восстановлении разрушенной инфраструктуры.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские военные организовали очередной гуманитарный конвой, на этот раз в селение Хардетнин. Там от голода страдают дети, женщины и старики. Населенный пункт пострадал от террористов, он находится всего в получасе езды от Алеппо.

Во время войны Хардетнин несколько раз переходил из рук в руки, - поэтому от инфраструктуры ничего не осталось. Списки самых нуждающихся составили заранее. Это многодетные и малообеспеченные семьи.

«Вы даже представить не можете, как мы ждем каждый ваш приезд. Большую семью прокормить сложно, а эти продукты как раз и помогут нам продержаться. Видите, как много народу собралось. У каждого в семье старики, дети. Все они, все мы благодарны России за помощь», - признается многодетная мать Дарина.

В селении проживает чуть больше тысячи человек, работы нет, прокормить семью практически невозможно.

«Помощь России только доказывает, что мы на правильном пути, на пути к миру. Мы справились с боевиками и не остались брошенными на произвол судьбы. Здесь, в нашем селе, все понимают, что именно ваша страна - наша опора сегодня. Спасибо России», - благодарит глава администрации селения Хардетнин Мохамед Алмин.

Военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон занимаются не только доставкой продуктов в освобожденные от боевиков районы. Помощь, которую они оказывают - куда масштабнее.

«Мы проводим работу по мониторингу и оказанию содействия в восстановлении социальной инфраструктуры. В частности, здесь проблемы есть с водоснабжением. Мы будем ходатайствовать перед губернатором провинции, чтобы здесь как можно скорее восстановили подачу воды», - говорит представитель ЦПВС в Сирии Максим Салоха.

Продуктовые наборы сегодня доставили и в поселения на левом берегу Евфрата, в провинцию Эль-Хасака. В пакетах рис, мука, чай, сахар, сгущенное молоко, - рацион составили специально для жителей Сирии, - можно хранить долго, жара этим продуктам не страшна.

«Мы здесь в своем селе прекрасно понимаем, что эта гуманитарная помощь, эти продукты, которые вы нам сегодня привезли, - лишь малая часть той поддержки, которую Россия оказывает попавшей в беду Сирии. Именно благодаря России беда осталась позади», - рассказывает директор местной школы Мугиб Варха.

Четыре тонны продуктов раздали российские военные только за один день. Завтра у водителей очередной рабочий день - новый выезд. 

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