Собянин рассказал, когда возобновится турпоток из других стран в Москву

Поток иностранных туристов возобновится в Москве уже осенью или зимой 2020 года. Такую надежду выразил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что в этом году путешественников в городе будет меньше обычного.

«В целом от туристической отрасли город получал около 120 миллиардов рублей в год только налогов, только в городской бюджет», - приводит сайт «Комсомольская правда» слова градоначальника.

Собянин добавил, что огромное количество организаций малого и среднего бизнеса занимались обслуживанием туристов. Но даже при серьезном падении турпотока в Москве, этот бизнес восстановится, выразил надежду мэр. Он отметил, что ситуация с коронавирусом дает туристическому бизнесу шанс не только окрепнуть, но и понять свои возможности.

Сергей Собянин также прокомментировал возможность введения повторного карантина в столице. По мнению мэра, у города много шансов избежать этого, хотя риски все-таки есть.