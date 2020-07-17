Пентагон подтвердил слова Трампа об испытаниях «супер-пупер» ракеты

В Пентагоне подтвердили слова президента США Дональда Трампа об испытания «супер-пупер» ракеты, скорость которой в 17 раз превышает скорость звука. Впервые о новинке американского оборонпрома глава Белого дома рассказал в мае. Тогда он назвал ракету самой быстрой из имеющихся в мире.

«На самом деле Дональд Трамп имел в виду недавние испытания ракеты, которые мы провели в марте, во время полета скорость ракеты превышала в 17 раз скорость звука», - заявил представитель оборонного ведомства США, слова которого цитирует CNN.

В конце прошлого месяца Дональд Трамп распорядился задействовать закон об оборонном производстве. Обычно он применяется в условиях войны или чрезвычайной ситуации для срочной реализации различных программ в области гиперзвуковых и космических технологий.